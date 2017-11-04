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175 лет назад 2016
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Коляда впервые в карьере выступит в финале Гран-при

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Российский фигурист Михаил Коляда после первой в карьере победы на этапе Гран-при, одержанной в Пекине, гарантировал себе участие в финале Гран-при, который пройдёт в Нагое (Япония) с 7 по 10 декабря. Ранее Коляда не отбирался в финал Гран-при.

По правилам Гран-при каждый фигурист может выступить только на двух этапах. За третье место в Москве Коляда получил 11 баллов, за победу в Пекине — 15. 26 баллов обеспечили Коляде попадание в шестёрку лучших фигуристов, которые получают право выступить в финале Гран-при.

Россиянин Коляда победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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