Коляда впервые в карьере выступит в финале Гран-при

Российский фигурист Михаил Коляда после первой в карьере победы на этапе Гран-при, одержанной в Пекине, гарантировал себе участие в финале Гран-при, который пройдёт в Нагое (Япония) с 7 по 10 декабря. Ранее Коляда не отбирался в финал Гран-при.

По правилам Гран-при каждый фигурист может выступить только на двух этапах. За третье место в Москве Коляда получил 11 баллов, за победу в Пекине — 15. 26 баллов обеспечили Коляде попадание в шестёрку лучших фигуристов, которые получают право выступить в финале Гран-при.