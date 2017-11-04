Радионова: довольна, что смогла откататься без дурацких падений

Бронзовый призёр этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае россиянка Елена Радионова прокомментировала своё выступление на Cup of China.

«Я довольна тем, что за короткий период смогла спрогрессировать, показать то катание, которая должна была показывать, без дурацких падений. Времени между этапами Гран-при в Москве и Пекине было мало, но мы проделали очень большую работу. Рада, что я прокаталась на этом старте без грубых ошибок, недокрутов. Катание было уверенное, но я знаю, что это далеко не предел. Мне нужно добавлять с каждым стартом. Я ещё набираю форму, маленькими шажочками двигаюсь вперёд. Этот этап Гран-при у меня получился намного лучше.

Я думаю, что мало кто из спортсменок будет в ходе сезона менять свой прыжковый набор, потому что времени до Олимпиады остаётся не так много. Больше будут накатывать программы. И я не исключение.

К этому турниру мы немножечко поменяли прыжки, пробуем на тренировках разные варианты и накатываем программы. Сильных изменений не будет. Сейчас с тренером вернёмся домой, всё обсудим и решим, как действовать дальше», — приводит слова Радионовой пресс-служба ФФККР.