Боброва: когда заиграли первые такты, почувствовала себя как дома

Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, прокомментировала итоги третьего этапа Гран-при в Китае, на котором фигуристы заняли третье место. На первом этапе в Москве они были вторыми.

«Меня до сих пор переполняют эмоции в плане того, что, если честно, волновалась сегодня больше, чем следует. Просто было ощущение, что очень хочется. И на лёд хочется, и откатать хорошо хочется. И при этом надо было себя сдерживать, говорить: я спокойна. Я боялась этого ощущения, потому что когда так распаляешься, то во время проката мысли могут уходить в разные стороны, не туда, куда нужно. Но тренер Александр Жулин дал нам чёткую установку: ехать шаг за шагом и думать, что делаешь. Я думала об этом до самого начала программы, а когда заиграли первые такты, то почувствовала себя как дома. Вот мой партнёр, я знаю наизусть программу, мы катали её много раз. И очень рада, что вы заметили, с каким вдохновением сегодня я каталась. Мне самой понравилось.

А что касается финала Гран-при, то практически все годы, когда мы были в топе, мы попадали на финал. И сейчас пока точно ничего сказать нельзя. Мы не опускаем руки, будем ждать окончания этапов серии. Случиться может всё. Но тут надо смотреть с разных сторон. Может, и хорошо, если этого не случится. У нас будет больше времени, чтобы подготовиться к основным стартам.



Но мы будем рады поехать на финал. Тем более что он пройдёт в Японии. Эту страну мы очень любим. Любим выступать на финалах, хотя не всегда всё получалось. У нас будут два старта до финала Гран-при. Будем продолжать соревноваться. Будем надеяться», — приводит слова Бобровой пресс-служба ФФККР.