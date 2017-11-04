Соловьёв: сейчас мы в начале сезона, когда можно ещё всё подправить

Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, прокомментировал итоги третьего этапа Гран-при в Китае, на котором фигуристы заняли третье место. На первом этапе в Москве они были вторыми.

«С первых аккордов музыки мы с Катей стали одним целым. Это особое ощущение — чувствовать друг друга, малейшее прикосновение, взгляд, и понимать, что не просто катаешь программу, а пропускаешь её через себя, проживаешь на льду. Каждое движение, каждый элемент воспринимаешь не как тяжёлый труд, а как удовольствие.

Сегодня я был немного зажат в каких-то моментах. Это чувствовалось, но быстро уходило. Мы катались последними, а всегда волнительно выходить на лёд последними. Не буду скрывать, закрадывалась мысль, что хочется и очень хочется, что знаем, что можем, но для этого нужно хорошо откататься. Естественно, лишние мысли я от себя гнал, чтобы не думать ни о чём, кроме того, что за бортиком тренеры, рядом Катя, что наша программа классная, потрясающе красивая музыка. Всё это мы очень любим, всё это много раз переживали, и остаётся только всё это сделать. Нет причины, чтобы так сильно нервничать — до такой степени, чтобы сбивало с пути.

Гораздо обиднее для нас было опуститься на 8-е место в прошлом году на чемпионате мира — на заключительном, важном старте сезоне, — чем сейчас, в начале, когда можно ещё всё подправить, над всем поработать, физически набрать больше, чтобы легче каталось, почистить элементы, чтобы они краше и выигрышнее смотрелись, поработать над эмоциональной стороной.

Сейчас у нас не было возможности вот так взяться за эти вещи. Если немного отмотать назад, то на турнире в Братиславе мы поняли, что нужно больше работать над коротким танцем. И эти две недели мы улучшали каждый шаг, каждое движение в «шорт дэнс». Очевидно, что нам удалось проделать хорошую, большую работу. Соответственно, сейчас будет неделя до старта в Польше. Он не такой значимый, как два этапа Гран-при, поэтому можно сосредоточиться на вещах, которые первостепенны, которые очевидно хуже и слабее. И с каждым стартом постепенно улучшаться, катать то, что наработали, и уверенно говорить, что вот сейчас мы сделали всё, что могли. Не думаю, что будут какие-то кардинальные технические изменения в программах, но в эмоциональном и физическом плане будем добавлять», — приводит слова Соловьёва пресс-служба ФФККР.