Ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» завоевали Суперкубок Европы

Ватерполистки российского клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из города Кириши Ленинградской области завоевали Суперкубок Европы. В матче за почётный трофей, который проходил в Будапеште, российская команда обыграла венгерский клуб УВСЕ со счётом 10:6 (5:3, 2:2, 1:1, 2:0). Четыре раза в матче отличилась Анна Симанович.

Ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», которые в прошлом сезоне выиграли Лиги чемпионов, стали обладательницами Суперкубка Европы впервые в истории клуба. Их соперницы участвовали в матче как победительницы Кубка LEN.