Шелбрейд: было страшно читать о том, как организована допинг-система в России

Бывшая норвежская биатлонистка, многократная чемпионка мира Лив-Грете Шелбрейд (Пуаре) прокомментировала ситуацию с отстранением за допинг словенской биатлонистки Теи Грегорин.

«Я всегда удивляюсь новым разоблачениям. Ведь каждый спортсмен живёт в своём собственном мире и считает, что все остальные чисты. А потом оказывается, что это не так. Я была потрясена, узнав, что Грегорин употребляла допинг, и не могла этому поверить. Очень неприятно узнать подобное, я была удручена. Это невероятно раздражает, что спортсмены мошенничают и разрушают радость, которую заслуживали другие. Помню, её скорость на трассе не была постоянной, но этого недостаточно, чтобы кого-то подозревать. Я не могу ходить и всех подозревать. Лучше заниматься собой, считая, что все чисты, пока не доказано обратное. Это ужасно — ходить и подозревать других.

Хорошо, что антидопинговые комиссии делают своё дело и виновные спортсмены не могут чувствовать себя спокойно даже много лет спустя. Было страшно читать о том, как организована допинг-система в России. В то же время задаёшься вопросом, был ли у спортсменов выбор или система принуждала их применять допинг. Очень важно, что такой спортсмен, как Мартен Фуркад, жёстко и чётко выступает в борьбе за чистоту спорта. Нам нужны такие голоса», – приводит слова Шелбрейд Dagbladet.