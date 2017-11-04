Бразилия выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

Победой сборной Бразилии завершился в Дубае Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. В финальном матче бразильцы одолели команду Португалии со счётом 2:0 и второй раз кряду стали победителями турнира.

Оба мяча были забиты во втором периоде, когда Бокинья и Фелипе не оставили никаких шансов португальскому вратарю.

Отметим, что Бразилия стала победителем Межконтинентального кубка в третий раз, догнав по этому показателю сборную России, которая впервые осталась без медалей, заняв 4-е место.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок-2017. Дубай, ОАЭ

Финал

Португалия — Бразилия — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0).