«Синара» и «Ухта» одержали победы в матчах чемпионата России по мини-футболу

«Синара» и «Ухта» одержали победы в первых матчах шестого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. «Ухта» на выезде разгромила «Автодор» со счётом 5:0. Дважды отличился Максим Смирнов. «Синара» на своей площадке уверенно обыграла «Политех» — 5:1.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 6-й тур. Первые матчи

«Автодор» (Смоленск) – «Ухта» — 0:5 (0:1).

Голы: Смирнов, 21, 35, Волков, 34, Дунец, 45, Чуйков, 46.

«Синара» (Екатеринбург) – «Политех» (Санкт-Петербург) – 5:1 (1:0).

Голы: Демин, 8, Шистеров, 38, Прудников, 38, Качер, 43, Бастриков, 43 – Кузенок, 50.