Легков: единственное, чего я хочу, — справедливого отношения

Российский лыжник Александр Легков, которого МОК лишил двух медалей Игр-2014 и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах за махинации с допинг-пробами в Сочи, высказал свою позицию по этому решению в официальном заявлении.

«Мне понадобилось много времени, чтобы найти слова для описания того, что чувствую. Я шокирован этими обстоятельствами. Не хочу извиняться или оправдываться. Хочу всё объяснить. 20 лет я делал всё, чтобы выиграть Олимпиаду. Каждый спортсмен мечтает об этом. Мы все трудились ради этого, мои соперники тоже делали всё возможное.

В последние годы меня проверяли более 150 раз, и я всегда был «чистым». Я проходил тесты не в Москве или Сочи, а в Кёльне, Лозанне и Дрездене. В 2013 году я выиграл «Тур де Ски», и моя допинг-проба была «чистой». 20 марта 2013 года я выиграл 50-километровую гонку в Осло, и тогда меня проверяли на допинг в Европе, и пробы были отрицательными. Я знаю, и соперники знают, что я могу выиграть гонку, не используя допинг, и я знаю, что они могут выиграть гонку, оставаясь «чистыми».

За месяцы до Сочи, когда, как утверждает МОК, я готовился при помощи так называемого коктейля, я всё время был в Швейцарии, не в России, и был проверен 19 раз в Лозанне, Кельне и Дрездене, когда якобы мне предлагался допинг. К тому же известны все вещества, из которых был изготовлен этот допинговый «коктейль», так что, если бы я попытался его использовать, обнаружить его следы не составило бы труда и меня бы раскрыли.

С 2011 года я готовился с командой тренеров из Швейцарии и Германии. Благодарен, что они поддерживали меня и по-прежнему доверяют мне. До сегодняшнего дня ни мне, ни моему адвокату не были представлены свидетельские показания лиц, которые утверждают, что мне предлагался допинг, которые заявляют, что заменяли мои пробы. И меня наказали. Каждый спортсмен знает, как тяжело постоянно быть под контролем, в любое время дня и ночи за нами следят. Хочу спросить себя и товарищей по команде, моих оппонентов и всех других спортсменов: если это всё не защищает вас от необоснованных подозрений, то зачем мы этим занимаемся? Мы вынуждены принимать процедуру санкций, не будучи уверенными в том, что она справедлива и свободна от преследования чьих-то интересов. Любой спортсмен может оказаться в такой ситуации.

Мой адвокат Кристоф Вишеманн 10 месяцев требовал провести анализ ДНК, но МОК не сделал этого для меня и других спортсменов. Кроме того, CAS постановил снять с нас дисквалификацию.

Единственное, чего хочу, — справедливого отношения, чтобы независимые судьи обеспечили справедливую и честную юридическую процедуру. Либо Спортивный арбитражный суд, либо Швейцарский федеральный суд, либо Европейский суд", — приводит заявление Легкова официальный сайт его адвоката Кристофа Вишеманна.