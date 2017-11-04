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175 лет назад 2016
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Рапиристка Трипапина взяла бронзу этапа Кубка мира во Франции

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Российская рапиристка Светлана Трипапина стала бронзовым призёром этапа Кубка мира по фехтованию в Сент-Маре (Франция). В полуфинале Трипапина уступила итальянке Алисе Вольпи со счётом 14:15. Победительницей этапа стала кореянка Хьо Чжин Хон, победившая в финале Вольпи – 15:13. Ещё одну бронзовую медаль завоевала кореянка Сон О Чае.

Ещё одна россиянка, Лариса Коробейникова, стала 10-й, уступив в 1/8 финала американке Николь Росс – 11:15. Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова заняла 17-е место, проиграв в 1/16 финала польке Мартине Елинской – 13:15.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Инна Дериглазова Лариса Коробейникова
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