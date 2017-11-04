Саблисты Ибрагимов и Решетников стали бронзовыми призёрами на этапе КМ в Алжире

Российские саблисты Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников стали бронзовыми призёрами этапа Кубка мира по фехтованию в Алжире. В полуфинале Ибрагимов проиграл итальянцу Энрико Берре со счётом 6:15, а Решетников уступил американцу Эли Дершвитцу — 14:15.

В финале Дершвитц одержал победу над Берре со счётом 15:9 и завоевал золотую медаль соревнований.

Остальные российские саблисты выступили неудачно. Лучший из них Александр Трушаков занял 28-е место, проиграв в 1/16 финала итальянцу Риккардо Нуццио со счётом 7:15.