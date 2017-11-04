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175 лет назад 2016
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Саблисты Ибрагимов и Решетников стали бронзовыми призёрами на этапе КМ в Алжире

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Российские саблисты Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников стали бронзовыми призёрами этапа Кубка мира по фехтованию в Алжире. В полуфинале Ибрагимов проиграл итальянцу Энрико Берре со счётом 6:15, а Решетников уступил американцу Эли Дершвитцу — 14:15.

В финале Дершвитц одержал победу над Берре со счётом 15:9 и завоевал золотую медаль соревнований.

Остальные российские саблисты выступили неудачно. Лучший из них Александр Трушаков занял 28-е место, проиграв в 1/16 финала итальянцу Риккардо Нуццио со счётом 7:15.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вениамин Решетников
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