Никоноров назван восходящей звездой года в пляжном футболе

Одну из наград в ходе четвёртой в истории торжественной церемонии награждения «Звёзды пляжного футбола» в Дубае получил россиянин. Восходящей звездой года, по мнению экспертного совета BSWW, стал Борис Никоноров.

Лучшим тренером года в мире назван наставник бразильцев Джилберто Да Коста. Лучшим в мире вратарём года в 2017-м признан страж ворот сборной Ирана Пейман Хоссейни. Он обошёл бразильца Мао и Максима Чужкова из сборной России. Также Хоссейни, по мнению болельщиков, голосовавших на сайте BSWW, стал автором самого красивого гола года.

В символическую сборную мира, сформированную по итогам голосования капитанов и тренеров всех национальных сборных мира, вошли Мао, Бруно Шавьер, Маурисиньо (все — Бразилия), Ноэль Отт (Швейцария) и Мохаммед Ахмадзаде (Иран).

Лучшим турниром сезона назван чемпионат мира на Багамских островах. Лучшей футболисткой года признана Сара Кемпсон из Англии.

В главной номинации — «Лучший игрок года» — победителем был назван футболист сборной Бразилии Маурисиньо, выступающий также за «Локомотив».