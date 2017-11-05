Мутко: нейтральный флаг на ОИ? Для России это абсолютно неприемлемо

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает выступление российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом неприемлемым для России решением.

«Нейтральный флаг? Глава государства обозначил четко свою позицию — для нашей страны это абсолютно неприемлемые вещи. Когда спортсмены выступали под нейтральным флагом в ряде видов спорта, мы не возражали именно для того, чтобы они поддерживали свою квалификацию, участвовали в отборе», — приводит слова Мутко ТАСС.

Под нейтральным флагом в августе этого года на чемпионате мира выступали российские легкоатлеты, также в нейтральном статусе на Игры отбираются паралимпийцы.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Международной олимпийский комитет может запретить российским спортсменам выступать в Пхёнчхане под национальным флагом, если сочтет убедительными выводы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о якобы существовавшей в стране «допинговой системе».