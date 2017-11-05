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175 лет назад 2016
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Папоротный: 4 гола за 2 матча — катастрофа для сборной России

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Нападающий сборной России по пляжному футболу Артур Папоротный прокомментировал поражение от Ирана (2:4) в матче за 3-е место и итоги Межконтинентального кубка, который впервые завершился для национальной команды без медалей.

«Несмотря на накопившуюся усталость, травмы и разочарование от поражения в полуфинале, бронза Межконтинентального кубка в любом случае стала бы хорошим результатом, поэтому у всех ребят был запредельный настрой на матч с иранцами. Но чего-то не хватило. Пока трудно даже осознать произошедшее, не говоря уже об анализе причин.

Должны были попытаться сыграть так же, как во встрече с иранцами в группе. Там мы использовали построение в виде ромба и смогли достаточно хорошо сыграть в обороне. Тренер сказал, что надо сохранить уверенную игру в защите, уделил внимание «столбам» соперника, попросил не оставлять их без присмотра, помогать защитникам.

16 голов за 5 матчей? В чём причина столь низкой результативности? Сложно сказать. Возможно, не хватило физических кондиций, чтобы отдавать более качественные передачи и точнее бить. Вообще, четыре гола за два матча – для пляжного футбола это катастрофа, а для сборной России – тем более», — приводит слова Папоротного beachsoccerrussia.ru.

Не забиваешь ты… Да просто не забиваешь. Россия — без медалей Межконта
Впервые и совершенно по делу. Сложно что-то выигрывать на серьёзных турнирах, с трудом забивая по два мяча за игру.
Источник: beachsoccerrussia.ru Сообщить об ошибке
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Сборная России - Пляжный футбол
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