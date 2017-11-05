До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Министр спорта РФ не примет участия в антидопинговом форуме в Нидерландах

Другие

Министр спорта России Павел Колобков опроверг информацию о том, что примет участие в антидопинговом форуме Play the Game, который пройдёт в Эйндховене (Нидерланды) с 26 по 30 ноября, заявив, что даже не планировал поездку.

«Нет возможности и времени, я и не планировал принимать участие в этом форуме», — приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

На официальном сайте мероприятия отмечалось, что на форуме будут обсуждаться вопросы борьбы с допингом и коррупцией в спорте. А в рамках мероприятия запланирована встреча Колобкова с президентом Всемирного антидопингового агентства Крейгом Риди.

Колобков встретится с главой ВАДА Риди на антидопинговом форуме в конце ноября
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Павел Колобков ВАДА Допинг
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент