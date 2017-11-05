Стали известны составы сборных Молдавии и Грузии на Кубок Алроса

11-12 ноября в Москве в спорткомплексе «Крылатское» состоится международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе — Кубок Алроса — Кубок европейских наций. Стали известны составы сборных команд Грузии и Молдавии по вольной борьбе.
Вольная борьба. Кубок Алроса — Кубок европейских наций
Состав сборной Молдавии
До 57 кг. Иван Замфиров — призёр первенства Европы U23 (2016,2017)
До 61 кг. Игорь Чичиой — призёр первенства Европы — 2015 по юниорам
До 65 кг. Штефан Тону — призёр первенства Европы по юношам (2015, 2016)
До 70 кг. Дмитрий Маленцов
До 74 кг. Евгений Неделько — чемпион мира — 2014 по студентам
До 86 кг. Пётр Янулов — призёр Европейских игр — 2015
До 97 кг. Дмитрий Цекуста — призёр первенства мира (2014) и Европы (2017) по юниорам
До 125 кг. Шамхан Джабраилов — призёр первенства Европы — 2017 по юниорам
Состав сборной Грузии
До 57 кг. Отари Гогава — победитель Кубка европйских наций — 2016
До 61 кг. Теймураз Ванишвили — призёр первенства мира — 2017 по юниорам
До 65 кг. Эдеми Болквадзе — призёр первенства Европы — 2017 по юниорам
До 70 кг. Леван Келехсашвили — призёр первенства Европы по юношам (2009, 2010)
До 74 кг. Тарзан Майсурадзе — призёр первенства мира и Европы (2015) по юниорам
До 86 кг. Давит Хуцишвили
До 97 кг. Зураби Ахобадзе
До 125 кг. Георгий Мешвелдишвили — победитель Кубка европейских наций — 2016, призёр первенства Европы U23 (2015)