Стали известны составы сборных Молдавии и Грузии на Кубок Алроса

11-12 ноября в Москве в спорткомплексе «Крылатское» состоится международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе — Кубок Алроса — Кубок европейских наций. Стали известны составы сборных команд Грузии и Молдавии по вольной борьбе.



Вольная борьба. Кубок Алроса — Кубок европейских наций

Состав сборной Молдавии

До 57 кг. Иван Замфиров — призёр первенства Европы U23 (2016,2017)

До 61 кг. Игорь Чичиой — призёр первенства Европы — 2015 по юниорам

До 65 кг. Штефан Тону — призёр первенства Европы по юношам (2015, 2016)

До 70 кг. Дмитрий Маленцов

До 74 кг. Евгений Неделько — чемпион мира — 2014 по студентам

До 86 кг. Пётр Янулов — призёр Европейских игр — 2015

До 97 кг. Дмитрий Цекуста — призёр первенства мира (2014) и Европы (2017) по юниорам

До 125 кг. Шамхан Джабраилов — призёр первенства Европы — 2017 по юниорам



Состав сборной Грузии

До 57 кг. Отари Гогава — победитель Кубка европйских наций — 2016

До 61 кг. Теймураз Ванишвили — призёр первенства мира — 2017 по юниорам

До 65 кг. Эдеми Болквадзе — призёр первенства Европы — 2017 по юниорам

До 70 кг. Леван Келехсашвили — призёр первенства Европы по юношам (2009, 2010)

До 74 кг. Тарзан Майсурадзе — призёр первенства мира и Европы (2015) по юниорам

До 86 кг. Давит Хуцишвили

До 97 кг. Зураби Ахобадзе

До 125 кг. Георгий Мешвелдишвили — победитель Кубка европейских наций — 2016, призёр первенства Европы U23 (2015)