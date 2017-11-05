Куликов стал вторым на Межконтинентальном кубке по скелетону в Уистлере

Россиянин Павел Куликов занял второе место в первом старте на первом этапе Межконтинентального кубка по скелетону в Уистлере, уступив только немцу Килиану фон Шлейнитцу. В женских соревнованиях первенствовала немка Анна Фернштедт.

Скелетон. Межконтинентальный Кубок. Первый этап. Уистлер, Канада



Мужчины. Первый старт

1. Килиан фон Шлейнитц (Германия) – 1.45,67.

2. Павел Куликов (Россия) — 1.45,91.

2. Феликс Кейзингер (Германия) – 1.45,91…

7. Евгений Рукосуев (Россия) – 1.47,02…

13. Егор Веселов (Россия) – 1.48,00.



Женщины. Первый старт

1. Анна Фернштедт (Германия) – 1.47,81.

2. Ланетта Предигер (Канада) – 1.48,51.

3. Марина Джилардони (Швейцария) – 1.49,38…

5. Ольга Потылицына (Россия) – 1.49,57.

6. Мария Орлова (Россия) – 1.49,65…

17. Алена Фролова (Россия) – 1.53,54.