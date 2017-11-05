Куликов стал вторым на Межконтинентальном кубке по скелетону в Уистлере

Россиянин Павел Куликов занял второе место в первом старте на первом этапе Межконтинентального кубка по скелетону в Уистлере, уступив только немцу Килиану фон Шлейнитцу. В женских соревнованиях первенствовала немка Анна Фернштедт.
Скелетон. Межконтинентальный Кубок. Первый этап. Уистлер, Канада
Мужчины. Первый старт
1. Килиан фон Шлейнитц (Германия) – 1.45,67.
2. Павел Куликов (Россия) — 1.45,91.
2. Феликс Кейзингер (Германия) – 1.45,91…
7. Евгений Рукосуев (Россия) – 1.47,02…
13. Егор Веселов (Россия) – 1.48,00.
Женщины. Первый старт
1. Анна Фернштедт (Германия) – 1.47,81.
2. Ланетта Предигер (Канада) – 1.48,51.
3. Марина Джилардони (Швейцария) – 1.49,38…
5. Ольга Потылицына (Россия) – 1.49,57.
6. Мария Орлова (Россия) – 1.49,65…
17. Алена Фролова (Россия) – 1.53,54.