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175 лет назад 2016
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Братья Новосёловы — вторые в прыжках с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при

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Российские прыгуны в воду братья Евгений и Вячеслав Новосёловы стали вторыми в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Сингапуре. Победили корейцы Ву Харам и Ким Йоннам, а замкнули тройку лидеров Марк и Тимоти Ли из Сингапура.

Заключительный этап соревнований пройдёт в Голд-Косте (Австралия) с 9 по 12 ноября.

Прыжки в воду. Этап Гран-при. Сингапур
Мужчины. трёхметровый трамплин. Синхронные прыжки

1. Ву Харам/Ким Йоннам (Южная Корея) — 438,18.
2. Евгений Новосёлов/Вячеслав Новосёлов (Россия) — 396,90.
3. Марк Ли/Тимоти Ли (Сингапур) — 366,0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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