Братья Новосёловы — вторые в прыжках с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при

Российские прыгуны в воду братья Евгений и Вячеслав Новосёловы стали вторыми в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Сингапуре. Победили корейцы Ву Харам и Ким Йоннам, а замкнули тройку лидеров Марк и Тимоти Ли из Сингапура.

Заключительный этап соревнований пройдёт в Голд-Косте (Австралия) с 9 по 12 ноября.

Прыжки в воду. Этап Гран-при. Сингапур

Мужчины. трёхметровый трамплин. Синхронные прыжки



1. Ву Харам/Ким Йоннам (Южная Корея) — 438,18.

2. Евгений Новосёлов/Вячеслав Новосёлов (Россия) — 396,90.

3. Марк Ли/Тимоти Ли (Сингапур) — 366,0.