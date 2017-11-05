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175 лет назад 2016
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Спортсмены из Афганистана впервые выступят на зимней Олимпиаде

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Сборная Афганистана впервые в истории будет представлена на зимних Олимпийских играх. Горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хусаини квалифицировались для участия в гигантском слаломе на Играх в Пхёнчхане, которые пройдут в феврале 2018 года. Оба спортсмена начали заниматься горнолыжным спортом у себя на родине, а сейчас тренируются в Санкт-Морице (Швейцария).

«Мы хотим представить свою страну с новой стороны, показать миру, что Афганистан — это не только война», — приводит слова Хусаини Inside the Games.

Афганские спортсмены ранее выступали на 13 летних Олимпийских играх, где завоевали две бронзы.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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