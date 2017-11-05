Загитова: какой спортсмен не думает об Олимпиаде?

Российская фигуристка Алина Загитова после победы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине рассказала, как ей удаётся справляться с давлением.

«Давление всегда есть. Каждый спортсмен не хочет опозорить себя и тренеров. Сколько тренеры с нами работают, не хочется их подводить. Держу ли в голове Олимпиаду? Не хотела бы отвечать на этот вопрос. Какой спортсмен не думает об Олимпиаде?

Стараюсь не обращать внимание на то, что пишут. Я ничего не читаю, смотрю на себя. Мне помогают родные, тренеры, мои животные. У меня кошка и две шиншилки», — приводит слова Загитовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.