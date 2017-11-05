«Байкал-Энергия» победил «Родину», «СКА-Нефтяник» одолел «Старт» в ЧР по бенди

Иркутский «Байкал-Энергия» в матче чемпионата России по хоккею с мячом на выезде переиграл кировскую «Родину» со счётом 4:2. Хабаровский «СКА-Нефтяник» в гостях оказался сильнее нижегородского «Старта» со счётом 4:2.

11 ноября «СКА-Нефтяник» сыграет с «Волгой», «Родина» встретится со «Стартом», а «Байкал-Энергия» постарается одолеть казанское «Динамо».

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Родина» (Киров) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 2:4 (1:0)

«Старт» (Нижний Новгород) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:5 (2:3).