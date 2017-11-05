«Синара» не удержала победу над «Политехом» во втором матче 6-го тура Суперлиги

Екатеринбургская «Синара» во втором матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу упустила победу над санкт-петербургским «Политехом». Встреча завершилась вничью 3:3.
Команда Евгения Давлетшина занимает шестое место в турнирной таблице, а коллектив Станислава Ларионова располагается на девятой позиции.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
6-й тур. Второй матч
«Синара» (Екатеринбург) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 3:3 (1:1)
Голы: Фахрутдинов, 23 (1:0), Заблонков, 24 (1:1), Герасимов, 38 (2:1), Абармов, 39 (3:1), Потехин, 46 (3:2), Шарипов, 49 (3:3).