Коляда: приятно, когда судьи подходят, поздравляют. Это что-то значит

Российскому фигуристу Михаилу Коляде сохранить лидерство на Гран-при Китая после не самого удачного проката произвольной программы помогла высокая оценка за компоненты – вторая после оставшегося без медалей испанца Хавьера Фернандеса. Судьи не только высоко оценили россиянина, но и похвалили его. Сам же Коляда считает, что по-другому взглянуть на фигурное катание ему помогло сотрудничество со Стефаном Ламбьелем.

«Приятно, когда судьи подходят, поздравляют. Это что-то значит. Многие спортсмены забывают, что помимо прыжков в программах есть и вращения, и дорожки, и другие элементы.

Обычно, когда долго работаешь с одним человеком, то начинаешь привыкать — всё хорошо, вы идёте вперёд. Но когда есть возможность сравнить, потому что всё в жизни познается в сравнении, ты начинаешь смотреть на вещи под другим углом – в плане катания, представления, всего. Это как школьное образование, когда учитель сказал, дети запомнили и записали. А когда они пришли в институт, то им говорят: «А вы знаете, что можно доказать, что дважды два — это не четыре, а пять». «Как это? Нам 10 лет говорили, что четыре». А им: «Давайте рассмотрим, вот так, вот так». Получается, что сознание начинает расширяться. Появляется возможность смотреть на какие-то вещи немного в других плоскостях. Наверное, с фигурным катанием также. Я очень долго работал со своими тренерами и не имел возможности сравнить. Поработав со Стефаном, я для себя какие-то вещи отметил, что оказывается, можно и так, и так. И это тоже будет смотреться», — приводит слова Коляды пресс-служба ФФККР.