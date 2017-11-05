Шипулин выиграл контрольную тренировку сборной России в Ханты-Мансийске

5 ноября в Центре зимних видов спорта Ханты-Мансийска прошла контрольная тренировка основного состава мужской сборной России по биатлону, сообщает «Юграмегаспорт». В ней принимали участие как Антон Шипулин с Алексеем Волковым, которые вкатывались в Ханты-Мансийске ещё с 17 октября, так и группа, тренирующаяся под руководством Рикко Гросса, присоединившаяся к ним позднее. Контрольная тренировка состояла из двух гонок: мини-спринт на 4 км с двумя огневыми рубежами, по итогам которого спортсмены соревновались в гонке преследования на 11 км.

Победителем спринтерской гонки стал Матвей Елисеев. Вторым пришёл Максим Цветков, третьим — Антон Бабиков. Шипулин финишировал лишь четвёртым, но в пасьюте реабилитировался и первым пересёк финишную черту. Вторым, уступив лидеру на финальном километре, стал Бабиков. Победитель мини-спринта Елисеев вырвал третье место у Александра Логинова только с помощью фотофиниша. Волков, к сожалению, сошел с дистанции еще в мини-спринте, отстреляв всего один огневой рубеж.

Уже 6 ноября Шипулин и Волков завершат тренировки в Ханты-Мансийске и отправятся в Бейтостолен для окончательной подготовки к олимпийскому сезону.