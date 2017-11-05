Виролайнен: в выходной съездили в Тюмень на фильм «Последний богатырь»

Лидер рейтинга Союза биатлонистов России минувшего сезона Дарья Виролайнен, которая в составе национальной команды находится на сборе в «Жемчужине Сибири», рассказала о тренировках и о том, как проводит свой досуг.

«Недавно у нас был выходной. Съездили из «Жемчужины Сибири» в Тюмень, посмотрели кино. Хотелось просто расслабиться, потому выбрали лёгкий фильм – «Последний богатырь».

Как провожу вечера после тренировок? Остаётся не так много времени. После тренировок у нас всё равно есть массаж, какие-то физиопроцедуры. Успеваю почитать, заполнить спортивный дневник, пообщаться с сыном, с родными. В последнее время мне нравятся философские книги. Например, «Монах, который продал свой Феррари». Такого плана литература.

Сбор проходит по плану. Всё хорошо. Разве что дождливая погода в последние дни немного портит настроение. Когда шёл обильный снегопад, было гораздо приятнее. Но в плане тренировок у нас всё идёт по плану.

Общаемся с командой Южной Кореи, куда перешли несколько россиян. С лыжниками из Беларуси. Да со всеми понемногу. О чём говорим? О спорте, об Олимпиаде, о жизни», — приводит слова Виролайнен «Тюменская арена».