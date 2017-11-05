Вяльбе: Легков и Белов будут отбираться на Кубок мира наравне с остальными

Отстранённые МОК от участия в Олимпийских играх российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов в ноябре стартуют на соревнованиях в Швеции и наравне с остальными будут отбираться на Кубок мира, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Они будут отбираться на Кубок мира наравне с остальными спортсменами и 17 ноября стартуют на соревнованиях в Швеции, в Галеваре. По решению CAS прошлое отстранение закончено. Дело касается только Олимпийских игр. Только если опять будут временно отстранять. Они имеют официальное право начать выступать на соревнованиях. Это касается Кубка мира, чемпионата мира и так далее. А вот решение по Олимпийским играм мы как раз сейчас и будем оспаривать в CAS», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».