Рапиристки РФ стали вторыми в командном турнире на этапе КМ во Франции

Женская сборная России по фехтованию на рапирах заняла второе место на этапе Кубка мира в Сент-Маре (Франция) в командных соревнованиях.

В 1/8 финала россиянки взяли верх над командой Испании со счётом 45:24. В четвертьфинале отечественные рапиристки были точнее соперниц из Венгрии – 45:42. В полуфинале российская команда победила американок — 45:39. В финале россиянки уступили сборной Италии — 38:45. Бронза досталась команде Китая, которая во встрече за третье место одержала победу над сборной США – 45:42.

Накануне Светлана Трипапина завоевала бронзу в личном турнире рапиристок.