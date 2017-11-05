Женская сборная России досрочно выиграла командный чемпионат Европы по шахматам

Женская сборная России досрочно, за тур до окончания, выиграла командный чемпионат Европы по шахматам, который проходит на Крите (Греция).

В восьмом туре россиянки не оставили шансов команде Турции, выиграв со счётом 4-0. Победы в своих партиях одержали Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина и Ольга Гиря. Также за российскую сборную выступает Александра Горячкина.

Главные соперницы россиянок, грузинские шахматистки, которые перед началом тура проигрывала российской команде 1 балл, уступили в 8-м туре команде Польши — 1-3. В итоге сборная России с 15 очками в активе за тур до окончания соревнований стала недосягаема для соперниц.

Женская сборная России в пятый раз в своей истории стала победителем командного чемпионата Европы.