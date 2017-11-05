Максимов: «Чеховские медведи» победили в матче ЛЧ из-за хорошей защиты

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов считает, что его подопечные впервые за год выиграли матч Лиги чемпионов из-за качественной игры в защите. Предыдущая победа чеховской команды в еврокубке датируется 19 ноября 2016 года. До победы над «Металлургом» (29:26) прошёл 351 день.

«Мы победили, потому что с самого начала игры у нас была хорошая защита. Мы использовали каждую ошибку, допущенную «Металлургом» в атаке. Также мы использовали тот факт, что «Металлург» много атаковал без голкипера. На одном из отрезков игры мы забили четыре гола в пустые ворота. Кроме того, стоит отметить отличную игру нашего вратаря в сегодняшнем матче», — приводит слова Максимова пресс-служба ЕГФ.