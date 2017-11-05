Умерла семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Румянцева

Заслуженный мастер спорта России, семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Наталья Румянцева ушла из жизни в ночь на 5 ноября в возрасте 46 лет.

«Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга приносит семье и близким Натальи соболезнования, это огромная потеря для всех. В последнее время Наталья вела активную работу на тренерском поприще и воспитала множество талантливых учеников, занимавших высокие ступени пьедесталов как в Санкт-Петербурге, так и в России и мире», — говорится в некрологе, опубликованном на странице федерации пауэрлифтинга Санкт-Петербурга «ВКонтакте».

О причинах смерти спортсменки не сообщается.

Наталья Румянцева восемь раз выигрывала чемпионат мира, семь раз – Европы. Как самая титулованная спортсменка отмечена в Книге рекордов Гиннесса – к 2000 году она установила 121 рекорд. В тот же год её имя вписали в Холл славы Европейской федерации пауэрлифтинга.