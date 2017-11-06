Саблисты РФ стали пятыми на этапе Кубка мира в Алжире

Мужская сборная России по фехтованию на саблях заняла пятое место на этапе Кубка мира в Алжире.

В 1/8 финала российские саблисты выиграли у команды Украины со счётом 45:35, а в четвертьфинале уступили фехтовальщикам из Ирана – 37:45. В полуфинале утешительного турнира за 5-8-е места россияне справились с корейцами – 45:37, а в поединке за 5-е место одолели французов – 45:41.

Победу на этапе одержали немецкие саблисты, которые в финале нанесли поражение команде Италии со счётом 45:28. Бронзу взяли венгры, одолевшие иранцев – 45:44.