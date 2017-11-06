Шмелёва завоевала серебро в кейрине на этапе КМ по велоспорту на треке в Польше

Призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, трёхкратная чемпионка мира россиянка Дарья Шмелёва завоевала серебро в кейрине на первом этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Прушкове (Польша). Победу одержала представительница Германии Кристина Фогель. Третий результат продемонстрировала австралийка Стефани Мортон.

Шмелёва вместе с Анастасией Войновой также завоевала бронзу в командном спринте.

В мужском командном преследовании россияне Иван Смирнов, Лев Гонов, Сергей Шилов, Дмитрий Соколов заняли третье место.