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175 лет назад 2016
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Шмелёва завоевала серебро в кейрине на этапе КМ по велоспорту на треке в Польше

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Призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, трёхкратная чемпионка мира россиянка Дарья Шмелёва завоевала серебро в кейрине на первом этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Прушкове (Польша). Победу одержала представительница Германии Кристина Фогель. Третий результат продемонстрировала австралийка Стефани Мортон.

Шмелёва вместе с Анастасией Войновой также завоевала бронзу в командном спринте.

В мужском командном преследовании россияне Иван Смирнов, Лев Гонов, Сергей Шилов, Дмитрий Соколов заняли третье место.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Войнова Дарья Шмелёва Дмитрий Соколов
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