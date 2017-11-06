Фаткулина, Румянцев и глава ФБР Зубков прибыли на слушания комиссии Освальда

6 ноября в Лозанне проходят слушании комиссии Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом по делу российских спортсменов, принимавших участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

На слушании присутствуют призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и призёр этапов Кубка мира Александр Румянцев.

Также на заседание прибыл президент Федерации бобслея России Александр Зубков. На Играх в Сочи он завоевал два золота — в четвёрке и двойке. Другие российские биатлонисты и скелетонисты примут участие в слушаниях по видеоконференции, сообщает «Р-Спорт».