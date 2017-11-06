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175 лет назад 2016
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Давлетова выиграла два золота на турнире по бадминтону в Будапеште

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В Будапеште (Венгрия) прошёл международный турнир по бадминтону YONEX Hungarian International 2017. Российские спортсмены на этих соревнованиях завоевали две золотые и одну серебряную медаль.

В финале турнира в женском парном разряде встретились две российские пары. Екатерина Болотова и Алина Давлетова обыграли Елену Комендровскую и Марию Шегурову со счётом 2:0 (21:13, 21:19).

В финале соревнований в смешанном парном разряде Родион Алимов и Алина Давлетова оказались сильнее датчанина Сорена Графхольта и представительницы Швеции Луизы Эрикссон со счётом 2:0 (25:23, 21:16).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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