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175 лет назад 2016
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CAS рассмотрит дело бегуньи Савиновой 4 декабря

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Спортивный арбитражный суд 4 декабря рассмотрит дело российской легкоатлетки Марии Савиновой (Фарносовой), которая была дисквалифицированной на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте суда. В марте спортсменка подала апелляцию на решение МОК лишить её золотой олимпийской медали Игр 2012 года в беге на 800 м.

«Дело „Мария Савинова (Фарносова) против IAAF и Всероссийской федерации лёгкой атлетики“ будет рассмотрено 4 декабря», — говорится в сообщении.

13 ноября суд рассмотрит дело дисквалифицированного российского велогонщика Алексея Медведева.

Источник: Официальный сайт Спортивного арбитражного суда Сообщить об ошибке
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