CAS рассмотрит дело бегуньи Савиновой 4 декабря

Спортивный арбитражный суд 4 декабря рассмотрит дело российской легкоатлетки Марии Савиновой (Фарносовой), которая была дисквалифицированной на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте суда. В марте спортсменка подала апелляцию на решение МОК лишить её золотой олимпийской медали Игр 2012 года в беге на 800 м.

«Дело „Мария Савинова (Фарносова) против IAAF и Всероссийской федерации лёгкой атлетики“ будет рассмотрено 4 декабря», — говорится в сообщении.

13 ноября суд рассмотрит дело дисквалифицированного российского велогонщика Алексея Медведева.