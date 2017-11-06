Ласицкене не вошла даже в список финалисток на звание лучшей легкоатлетки года

Двукратная чемпионка мира российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не вошла в шорт-лист финалисток на награду лучшей легкоатлетки 2017 года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Претендентками названы Алмаз Аяна (Эфиопия), Екатерини Стефаниди (Греция) и Нафиссату Тиам (Бельгия).

Напомним, что Ласицкене в завершившемся сезоне выиграла все 18 турниров, в которых принимала участие, в том числе и чемпионат мира в Лондоне. 13 из этих турниров она выиграла, преодолев высоту два метра и более. Ни одна из спортсменок в других дисциплинах лёгкой атлетики не добилась хотя бы примерно похожего результата.

На звание лучшего легкоатлета года претендуют Мутаз Эсса Баршим (Катар), Мо Фарах (Великобритания) и Уэйд ван Никерк (ЮАР), сообщает пресс-служба IAAF.

Имена лучших легкоатлетов года будут названы на церемонии в Монако 24 ноября.