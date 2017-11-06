Колобков: Ласицкене — чемпионка мира, и это для неё — главная награда

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка мира прыгунья в высоту Мария Ласицкене не вошла в шорт-лист финалисток на звание лучшей легкоатлетки года. В шорт-лист попали греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди, бегунья Алмаз Аяна из Эфиопии и представительница Бельгии Нафиссату Тиам (многоборье).

«Я уже обсуждал это с Марией, она спокойно относится к таким вещам. Она чемпионка мира, и это для неё — главная награда. Она уже всё и всем доказала в прыжковом секторе на чемпионате мира, а остальное — субъективный выбор», — приводит слова Колобкова ТАСС.