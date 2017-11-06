Подчуфарова: результат того, что нынче я как следует восстановилась, налицо

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года россиянка Ольга Подчуфарова оценила уровень своей готовности к сезону и рассказала, как отдыхает от тренировок на сборе в Тюмени.

«Могу сравнить то, с чем я входила в предыдущий сезон и с чем иду в этот. Если провести аналогию, результат того, что нынче я как следует восстановилась и прошла необходимое лечение, налицо. А то, что мы наработали на тренировках, проявится только в сезоне. Сейчас об этом не стоит рассуждать. Побежим — и всё увидим.

Как отдыхаю от тренировок? Читаю. Сейчас параллельно осваиваю «Алхимика» Пауло Коэльо и ещё одну книгу с психологическим уклоном. Это скорее такая автобиография спортсмена, который рассказывает о своём подходе к тренировкам и других интересных вещах», — цитирует Подчуфарову «Тюменская арена».