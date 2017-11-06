Мутко: ожидания от комиссии Освальда не очень хорошие

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился ожиданиями от итогов работы комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи. На минувшей неделе комиссия Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

«Ожидания не очень хорошие от комиссии Освальда. Мы видели результат по Белову и Легкову. Каких-то ожиданий я не вижу. Какое-то лекало задано, по которому решается. Сейчас необходима юридическая поддержка всех спортсменов, она обеспечена. Одни из лучших юристов и фирм собраны, всё, что можно, мы подготовили.

Что касается комиссии Освальда, то мы рассчитываем, что там хотя бы элементы юридические будут соблюдены. Но пока после первого заседания мы видим, что с точки зрения юриспруденции это никак не обсуждается. Есть некая установка, что нужно такие решения принимать, и это двигается.

Какие могут быть вопросы к Белову? Я не знаю, это абсолютно честные спортсмены. Нужно быть честными до конца, иначе спорт превратится в политическое оружие. Мы будем поддерживать российских спортсменов. Если будет так продолжаться отстранение атлетов РФ, то будем обращаться в гражданское судопроизводство", — цитирует Мутко «Р-Спорт».