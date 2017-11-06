Фаткулина: нас обвиняют в участии в сговоре, вся Россия — в сговоре

Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года на дистанции 500 метров конькобежка Ольга Фаткулина поделилась впечатлениями от шестичасовых слушаний комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, в которых она сегодня принимала участие, давая показания.

«Это было не то чтобы жёстко, просто грустно и неприятно. Нас обвиняют в участии в сговоре, вся Россия — в сговоре. Конечно, в таком настроении ехать в Херенвен не хочется, но летим сейчас на этап Кубка мира», — приводит слова Фаткулиной «Р-Спорт».

Сегодня комиссия МОК заслушала конькобежцев, скелетонистов и бобслеистов.