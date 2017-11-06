Юрист: комиссия МОК сегодня не приняла решения по итогам состоявшегося заседания

Спортивный юрист Артём Пацев подвёл итоги заседания комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом по делам российских скелетонистов, бобслеистов и конькобежцев.

«Заседание закончилось. Сложно давать какие-то комментарии. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда привела свои аргументы. Потом выслушали российских спортсменов. Никакого решения сегодня принято не было. Никто ни на какую сторону пока не склоняется.

О каких-то конкретных сроках говорить сложно. В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне дело могут рассматривать и восемь месяцев», — приводит слова Пацева RT.

При этом юрист отметил, что комиссия МОК пообещала как можно быстрее обнародовать решение по этому вопросу.