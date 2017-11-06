Кравцов: надеемся, что МОК примет объективное, не политизированное решение

Союз конькобежцев России (СКР) надеется на объективное, основанное на существе дела решение МОК по делам российских спортсменов, заявил глава СКР Алексей Кравцов. 6 ноября комиссия МОК рассмотрела дела серебряного призёра Олимпиады в Сочи на дистанции 500 м Ольги Фаткулиной и конькобежца Александра Румянцева.

«Никаких доказательств против наших спортсменов нет. Адвокаты, которые представляли наших конькобежцев, донесли до комиссии всю информацию. Мы рассчитываем, что будет принято объективное решение, не политизированное, основанное на существе дела. С тем же успехом можно обвинить любого спортсмена. Непонятно, в чём состоит работа комиссии», — приводит слова Кравцова ТАСС.