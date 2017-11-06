«Кубань» и «Лада» одержали победы в матчах гандбольной Суперлиги

«Кубань» и «Лада» одержали победы в очередных матчах чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

Подопечные Евгения Трефилова на выезде разгромили аутсайдера московский «Луч» со счётом 43:21. Самой результативной в составе «Кубани» стала Екатерина Фанина, забившая 8 мячей. 7 раз отличилась Анна Ефимкина.

Лидер соревнований тольяттинская «Лада» также одержала уверенную победу на выезде, взяв верх над «Уфой-Алиса» со счётом 29:18. У гостей 6 раз отличилась Алёна Носикова.

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«Луч» (Москва) – «Кубань» (Краснодар) – 21:43 (13:22).

«Уфа-Алиса» — «Лада» (Тольятти) – 18:29 (8:14).