До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Кубань» и «Лада» одержали победы в матчах гандбольной Суперлиги

Другие

«Кубань» и «Лада» одержали победы в очередных матчах чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

Подопечные Евгения Трефилова на выезде разгромили аутсайдера московский «Луч» со счётом 43:21. Самой результативной в составе «Кубани» стала Екатерина Фанина, забившая 8 мячей. 7 раз отличилась Анна Ефимкина.

Лидер соревнований тольяттинская «Лада» также одержала уверенную победу на выезде, взяв верх над «Уфой-Алиса» со счётом 29:18. У гостей 6 раз отличилась Алёна Носикова.

Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига

«Луч» (Москва) – «Кубань» (Краснодар) – 21:43 (13:22).

«Уфа-Алиса» — «Лада» (Тольятти) – 18:29 (8:14).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖГК Кубань ЖГК Лада ЖГК Луч
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент