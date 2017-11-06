Румянцев: нас обвиняют в сговоре — манипуляциях с допинг-пробами

6 ноября комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, которая была создана для перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014, рассмотрела дела скелетонистов, бобслеистов и конькобежцев. Последних на слушаниях представляли серебряный призёр Игр Ольга Фаткулина и Александр Румянцев, который безуспешно выступил в Сочи на дистанции 5 км и в командной гонке.

«Ни соли, ни царапин на пробирках с нашими с Олей допинг-пробами нет. Нас обвиняют в сговоре — манипуляциях с допинг-пробами», — приводит слова Румянцева «Р-Спорт».