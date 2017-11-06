В Федерации бобслея РФ рассказали о ходе слушаний в комиссии МОК

В Федерации бобслея России, глава которой двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Зубков лично присутствовал на заседании комиссии Дениса Освальда, подробно рассказали о ходе состоявшихся 6 ноября слушаний по делам российских бобслеистов, скелетонистов и конькобежцев.

«Заседание комиссии МОК Дениса Освальда началось в 11 часов по московскому времени и продолжалось около 6 часов. Первым выступал юрист, представляющий интересы МОК, который изложил позицию обвинения, основываясь на показаниях Родченкова и материалах доклада Макларена. Он настаивал на существовании в России системы организованного употребления запрещённых препаратов и призывал доверять материалам доклада и главному свидетелю обвинения.

Затем слово получили швейцарские адвокаты российских спортсменов. Они утверждали, что заседание комиссии Освальда было подготовлено чересчур поспешно, что идет вразрез со швейцарскими правовыми нормами. Защите вовремя не предоставили материалы, и не было возможности оценить их убедительность.

Адвокат напомнил, что и ВАДА, и профессор Макларен официально признавали, что доказательная база доклада недостаточна для обвинений конкретных спортсменов. Кроме того, он привёл данные исследований, согласно которым царапины на крышках контейнеров могли возникнуть и при их обычном использовании, а не в результате несанкционированного проникновения.

В ответном слове юрист МОК продолжал настаивать, что ёмкости подверглись именно вскрытию, но дополнительных доводов не привёл.

В защиту российских спортсменов выступили также юрист ОКР Вадим Березов и спортивный адвокат Артём Пацев. Березов, в частности сказал, что так называемый список «Дюшес», на который ссылался адвокат обвинения, не имеет никакого отношения к допингу и лишь очерчивает круг спортсменов, которые могли на тот момент претендовать на медали сочинской Олимпиады.

В заключении возможность высказаться была предоставлена спортсменам. Они ещё раз подтвердили, что придерживаются принципов «чистого» спорта, не были вовлечены ни в какие программы по организованному употреблению допинга, не были знакомы с информатором ВАДА Григорием Родченковым.

В заключение Денис Освальд объявил, что комиссия изучит все предоставленные материалы и в ближайшее время объявит своё решение», — говорится в сообщении Федерации бобслея России в «Фейсбуке».