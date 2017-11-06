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175 лет назад 2016
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Волчкова: Коляде надо сделать как можно больше стартов к Олимпиаде

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Тренер по фигурному катанию четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Волчкова прокомментировала победу Михаила Коляды на этапе Гран-при в Китае.

«Упорные тренировки, а также набор элементов, которыми он владеет, дали ему возможность выиграть турнир. Короткая программа у него была на высоте, и, считаю, его четверной лутц находится вне конкуренции, при условии что Михаил делает его без ошибок.

Безусловно, что он одержал победу в олимпийский сезон, сразу обращает взгляд на Игры в Корее. На мой взгляд, надо сделать как можно больше стартов к Олимпиаде, чтобы к чисто исполненной короткой программе подвести и произвольную. Опыт подсказывает, что количество прокатов именно в соревновательной обстановке даёт уверенность, когда ты приходишь в нужное состояние и не обращаешь внимания на соперников», — приводит слова Волчковой «Газета.Ru».

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Загитова выиграла дебютный этап Гран-при, Коляда опередил чемпионов, а французы разменяли две сотни – итоги этапа Гран-при в Пекине.
Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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