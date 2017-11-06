Волчкова: Коляде надо сделать как можно больше стартов к Олимпиаде

Тренер по фигурному катанию четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Волчкова прокомментировала победу Михаила Коляды на этапе Гран-при в Китае.

«Упорные тренировки, а также набор элементов, которыми он владеет, дали ему возможность выиграть турнир. Короткая программа у него была на высоте, и, считаю, его четверной лутц находится вне конкуренции, при условии что Михаил делает его без ошибок.

Безусловно, что он одержал победу в олимпийский сезон, сразу обращает взгляд на Игры в Корее. На мой взгляд, надо сделать как можно больше стартов к Олимпиаде, чтобы к чисто исполненной короткой программе подвести и произвольную. Опыт подсказывает, что количество прокатов именно в соревновательной обстановке даёт уверенность, когда ты приходишь в нужное состояние и не обращаешь внимания на соперников», — приводит слова Волчковой «Газета.Ru».