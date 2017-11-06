Юноши «Сибсельмаша» завоевали Кубок мира по хоккею с мячом

Новосибирский «Сибсельмаш» стал победителем международного клубного турнира среди хоккеистов не старше 15 лет, который завершился в Боллнесе. За Kosa Mini World Cup в числе 16 команд боролись также кемеровский «Кузбасс» и сборная Свердловской области, сообщает пресс-служба ФХМР.

Все российские команды вышли в четвертьфинал. В противостоянии уральцев и кузбассовцев за выход в четвёрку сильнейших победили последние (2:1). Но в полуфинале «Кузбасс» не устоял против шведской «Тиллберги», уступив со счётом 4:6. А затем в матче за бронзу «Кузбасс» проиграл «Эдсбюну» — 4:5.

«Сибсельмаш» выиграл все 6 матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 35-1. В финале новосибирцы не оставили шансов обидчику кемеровчан «Тиллберги» — 3:0. Голы в решающем матче на счету Семёна Ничкасова, Ильи Козлова и Ивана Кондратьева.

Кубок мира среди юношей неизменно выигрывают российские хоккеисты. В 2012—2015 годах это удавалось кемеровским командам «Кузбасс» и «СДС-Уголь», а в 2016 году — юной смене хабаровского «СКА-Нефтяник».