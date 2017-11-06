Шипулин сообщил о завершении сбора в Ханты-Мансийске и возвращении домой

Российский биатлонист Антон Шипулин, олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, прокомментировал завершение сбора в Ханты-Мансийске, где он находился с 17 октября. Накануне, 5 ноября, в Центре зимних видов спорта Ханты-Мансийска прошла контрольная тренировка основного состава мужской сборной России по биатлону. Антон занял четвёртое место в мини-спринте, после чего выиграл гонку преследования.



«Сегодня закончился сбор… Ура-а-а-а!!! Домой, к своей семье на несколько дней, и дальше — на сбор и Кубки мира!» — написал Шипулин в своём «инстаграме».