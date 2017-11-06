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175 лет назад 2016
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Рыпакова: Ласицкене была в этом году лучшей в секторе, это вне сомнения

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Олимпийская чемпионка Лондона и призёр Игр в Пекине и Рио-де-Жанейро в тройном прыжке казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова прокомментировала отсутствие российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене в финальной тройке номинанток на звание лучшей легкоатлетки года.

«Политическое ли это решение? Даже не могу ничего сказать по этому поводу… Может быть, тот факт, что Ласицкене выступала под нейтральным флагом, как-то на это повлиял. Но, врочем, какая разница? Спортсмен, выступавший лично за себя, должен иметь такие же шансы на награду, как и все остальные.

Но в любом случае не в этом счастье. Самое главное — выигрывать в секторах и на дорожках. А прочие награды — это второстепенно. Ласицкене была в этом году лучшей в секторе, это вне сомнения», — приводит слова Рыпаковой «Газета.Ru».

Ласицкене не вошла в список финалисток на звание лучшей легкоатлетки года
Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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Мария Ласицкене (Кучина)
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