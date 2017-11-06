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175 лет назад 2016
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Мишин: Олимпиаду без спортсменов РФ можно сравнить с супом без соли и перца

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал возможные санкции к России в виде запрета на исполнение национального гимна страны на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Наличие гимна — обязательный атрибут участия спортсменов в Олимпийских играх. Но самым главным станет само качество выступления. Нужно сделать так, чтобы любые происки спортивных недругов России не помешали отечественным спортсменам брать медали. Чтобы выступления наших атлетов сами по себе звучали вместо гимна.

Не думаю, что до запрета гимна может дойти. Точно так же не верю, что от участия в Играх могут отстранить всю сборную России. Олимпиаду без российских спортсменов можно сравнить с супом без соли и перца», — приводит слова Мишина RT.

Сборную России могут лишить гимна и участия в церемонии открытия ОИ-2018
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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